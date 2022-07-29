Александра Попп установила рекорд, забив в пяти матчах Евро подряд

Нападающая сборной Германии Александра Попп установила рекорд на чемпионате Европы среди женщин 2022.
Форвард забила сразу в пяти матчах турнира подряд. Ранее никому из участников женского турнира такого результата достичь не удавалось.
Ранее в четырёх матчах чемпионата Европы подряд отличалась соотечественница Попп, Хайди Мор, в 1999 году признанная лучшей футболисткой XX века в Европе. Но, в отличие от Попп, она забивала на двух разных турнирах — 1989-го и 1993-го года.
31-летняя нападающая отличалась голом в каждой из игр национальной команды на турнире — во встречах с Данией, Испанией, Финляндией, Францией и Австрией.
В решающем матче чемпионата Европы сборная Германии встретится с хозяевами турнира англичанками. Финал состоится в воскресенье, 31 июля, на лондонском стадионе «Уэмбли». Начало – в 19:00 мск.
- 29 июля 2022
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