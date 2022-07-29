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«Торино» хочет подписать Эльдора Шомуродова

«Торино» хочет подписать Эльдора Шомуродова
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«Торино» хочет подписать нападающего римской «Ромы» Эллора Шомуродова, сообщает Corriere Gramata.

По информации источника, «Рома» уже получила запрос от туринского клуба. Команда хочет арендовать форварда с возможностью выкупить его.

Ранее представитель агентства игрока Кахор Муминов отметил, что игрок не отправится с клубом на предстоящий товарищеский матч с лондонским «Тоттенхэм Хотспур». «Это согласованное с клубом действие, связанное с тем, что Эльдор в ближайшее время сменит команду. Будет ли это аренда или постоянный трансфер, пока непонятно», — сообщил Муминов.

Напомним, Шомуродов ушёл из «Ростова» в октябре 2020 года, перейдя в итальянский «Дженоа» за € 9 млн. Уже следующим летом он перебрался в «Рому» за € 18 млн, подписав контракт до 30 июня 2026 года. Под руководством Жозе Моуринью в римском клубе узбекский форвард провёл 40 матчей во всех турнирах, отметившись пятью голами и шестью результативными передачами.

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Источник: Шомуродов в ближайшее время покинет «Рому». Он не поехал на игру с «Тоттенхэмом»
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