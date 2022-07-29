Фоден: когда Холанд привыкнет к темпу АПЛ, его уже будет не остановить

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден выразил уверенность в голевых способностях новичка команды Эрлинга Холанда.



«Эрлинг хороший человек в жизни и отлично дополняет на поле своих одноклубников. Он может всех рассмешить, но в то же время скромен. Перед воротами он страшен. Все знают его голевые рекорды, но сейчас он в АПЛ, где футбол более силовой и интенсивный, поэтому ему нужно будет время на адаптацию, но я уверен, что, когда он привыкнет к темпу лиги, его будет не остановить», — цитирует Sky Sports Фодена.

Прошлым клубом Холанда была дортмундская «Боруссия», за которую Эрлинг провёл 88 матчей, отметившись 85 голами и 22 результативными передачами. В составе клуба футболист становился победителем Кубка Германии сезона-2020/2021.