Фоден: когда Холанд привыкнет к темпу АПЛ, его уже будет не остановить
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден выразил уверенность в голевых способностях новичка команды Эрлинга Холанда.
«Эрлинг хороший человек в жизни и отлично дополняет на поле своих одноклубников. Он может всех рассмешить, но в то же время скромен. Перед воротами он страшен. Все знают его голевые рекорды, но сейчас он в АПЛ, где футбол более силовой и интенсивный, поэтому ему нужно будет время на адаптацию, но я уверен, что, когда он привыкнет к темпу лиги, его будет не остановить», — цитирует Sky Sports Фодена.
Прошлым клубом Холанда была дортмундская «Боруссия», за которую Эрлинг провёл 88 матчей, отметившись 85 голами и 22 результативными передачами. В составе клуба футболист становился победителем Кубка Германии сезона-2020/2021.
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