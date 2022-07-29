Новый трансфер ЦСКА, какое лечение предстоит Пиняеву. Главное к утру

ЦСКА объявил о новом трансфере, стало известно лечение, которое предстоит российскому полузащитнику «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву, российский полузащитник Магомед Оздоев перешёл в «Фатих Карагюмрюк». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. ЦСКА объявил о переходе полузащитника «Партизана» Зделара.

2. Пиняеву назначено консервативное лечение, операция не потребуется.

3. «Фатих Карагюмрюк» объявил о подписании Оздоева.

4. Овечкин заявил, что не испытывает на себе русофобию, выступая в Северной Америке.

5. Станислав Черчесов ответил на вопрос, ощущает ли в Венгрии поддержку из России.

6. «К отстранению в сборной все готовы». Тренер Норицын – о возможных санкциях к России.

7. «Барселона» объявила о договорённости по трансферу Кунде.

8. Овечкин – о 70-м месте в рейтинге американского журналиста: значит, я так заслуживаю.

9. The Athletic: Жорже Мендеш провёл переговоры со «Спортингом» о переходе Роналду.

10. «Не вижу смысла с этим бороться». Тренер сборной России по биатлону – о смене гражданства.