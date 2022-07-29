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Лапорта: Хави заслужил трансфер Кунде и все остальные

Лапорта: Хави заслужил трансфер Кунде и все остальные
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал переход французского защитника Жюля Кунде из «Севильи».

«Я очень счастлив, что нам удалось совершить этот трансфер. Это ещё одна демонстрация того, что футболисты хотят приходить, даже если они им предлагают меньше зарплату. Хави заслуживает эти усиления. Мы делаем сильную команду. Когда игрок хочет перейти в «Барсу», то он практически не думает, и это очень помогает в переговорах», — приводит слова Лапорта As.

23-летний Кунде — воспитанник «Бордо». За французскую команду защитник в 70 матчах забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В 2019 году Жюль перешёл в «Севилью» и с тех пор отличился девять раз и трижды отдал голевые передачи партнёрам в 133 играх. Соглашение между сторонами истекает через два года.

В июне 2021 года Кунде впервые сыграл за сборную Франции. На счету защитника 11 матчей за команду, в которых он заработал по одной жёлтой и красной карточке.

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