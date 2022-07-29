Лапорта: я хотел бы, чтобы Месси закончил карьеру в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что у клуба есть намерение, чтобы нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси закончил карьеру в каталонском клубе.
«Понятно, что этап Лео в «Барсе» закончился не так, как нам всем хотелось бы. Я чувствую себя ответственным за этот исход события. Но считаю, что это временный конец и мы воплотим своё стремление в жизнь. У нас перед ним явный моральный долг, и я хотел бы, чтобы конец его карьеры пришёлся на футболку «Барселоны» и чтобы ему аплодировали во всех сферах жизни», — приводит слова Лапорты As.
Напомним, Лионель Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 по 2021 год, после чего покинул каталонский клуб и на правах свободного агента перешёл в «ПСЖ».
Лионель Месси — рекордсмен по количеству «Золотых мячей». Аргентинец является его семикратным обладателем.
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