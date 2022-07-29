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Бернарду Силва был предложен «Барселоне» и «Реалу»

Бернарду Силва был предложен «Барселоне» и «Реалу»
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Португальский вингер «Манчестер Сити» Бернарду Силва был предложен каталонской «Барселоне» и мадридскому «Реалу», сообщает L'Equipe.

По информации французского издания, агент игрока ищет португальцу новый клуб. Он предложил футболиста двум грандам мирового футбола. «Манчестер» же по-прежнему хочет выручить за продажу игрока € 80-100 млн.

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» согласны заплатить лишь € 60 млн.

Бернарду Силва стал футболистом английского клуба в 2017 году, перейдя из «Монако» за € 50 млн. Контрактное соглашение игрока с английским клубом рассчитано до 2025 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач.

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