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«Вест Хэм» готов заплатить нужную сумму «Наполи» за Зелиньского

«Вест Хэм» готов заплатить нужную сумму «Наполи» за Зелиньского
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«Вест Хэм» готов заплатить нужную сумму за полузащитника «Наполи» Петра Зелиньского, сообщает As.

Сообщается, что «Вест Хэм» улучшил своё предложение. Теперь клуб готов заплатить за Зелиньского € 40 млн, это именно та сумма, которую запрашивает итальянская команда. Соглашение между двумя сторонами может быть достигнуто уже на этой неделе.

Однако Зелиньски всё ещё не склонен к переходу в «Вест Хэм», и для того, чтобы заставить его задуматься о трансфере, потребуется огромное повышение зарплаты, намного больше, чем € 4 млн за сезон, которые он зарабатывает в настоящее время. На данный момент неизвестно, какую сумму «молотобойцы» готовы предложить игроку.

Напомним, в прошлом сезоне «молотобойцы» предлагали «Наполи» за польского полузащитника сумму в € 25 млн плюс бонусы, что намного меньше цены в € 40 млн, установленной неаполитанцами.

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