«Вест Хэм» готов заплатить нужную сумму «Наполи» за Зелиньского

«Вест Хэм» готов заплатить нужную сумму за полузащитника «Наполи» Петра Зелиньского, сообщает As.
Сообщается, что «Вест Хэм» улучшил своё предложение. Теперь клуб готов заплатить за Зелиньского € 40 млн, это именно та сумма, которую запрашивает итальянская команда. Соглашение между двумя сторонами может быть достигнуто уже на этой неделе.
Однако Зелиньски всё ещё не склонен к переходу в «Вест Хэм», и для того, чтобы заставить его задуматься о трансфере, потребуется огромное повышение зарплаты, намного больше, чем € 4 млн за сезон, которые он зарабатывает в настоящее время. На данный момент неизвестно, какую сумму «молотобойцы» готовы предложить игроку.
Напомним, в прошлом сезоне «молотобойцы» предлагали «Наполи» за польского полузащитника сумму в € 25 млн плюс бонусы, что намного меньше цены в € 40 млн, установленной неаполитанцами.
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