Невилл предостерёг Кунде о финансовых проблемах «Барселоны»
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Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл предостерёг французского защитника Жюля Кунде о финансовых проблемах каталонской «Барселоны».
«Знает ли он, что ему не выплатят полную зарплату, если захотят от него избавиться?» – написал Невилл в социальной сети.
23-летний Кунде — воспитанник «Бордо». За французскую команду защитник в 70 матчах забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В 2019 году Жюль перешёл в «Севилью» и с тех пор отличился девять раз и трижды отдал голевые передачи партнёрам в 133 играх. Соглашение между сторонами истекает через два года.
В июне 2021 года Кунде впервые сыграл за сборную Франции. На счету защитника 11 матчей за команду, в которых он заработал по одной жёлтой и красной карточке.
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