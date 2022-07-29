Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Сафонов — о Кокорине: в РПЛ он будет на первых ролях

Агент Сафонов — о Кокорине: в РПЛ он будет на первых ролях
Комментарии

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался о том, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может быть очень востребован в Российской Премьер-Лиге. Он отметил, что футболист сохранил те качества, которые позволят демонстрировать высокий уровень игры.

«Он способен спокойно выступать за любую команду из первой восьмёрки Премьер-Лиги. Да, пусть ему уже 31 год, но он до сих пор обладает высокой скоростью и не потерял это качество. У нас такой уровень чемпионата, что Кокорин тут будет на первых ролях», — цитирует Алексея Сафонова RT.

Ранее спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде назвал переход российского нападающего Александра Кокорина в команду в январе 2021 года «своей ошибкой», однако признался, что в клубе готовы дать шанс 31-летнему футболисту.

В 11 матчах за команду Кокорин не отметился результативными действиями, но заработал две жёлтые карточки. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года. Форвард перешёл в состав «Фиорентины» из московского «Спартака».

Новость по теме
Александр Кокорин не вызван на предсезонные сборы «Фиорентины»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022