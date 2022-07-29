Агент Сафонов — о Кокорине: в РПЛ он будет на первых ролях

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался о том, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может быть очень востребован в Российской Премьер-Лиге. Он отметил, что футболист сохранил те качества, которые позволят демонстрировать высокий уровень игры.
«Он способен спокойно выступать за любую команду из первой восьмёрки Премьер-Лиги. Да, пусть ему уже 31 год, но он до сих пор обладает высокой скоростью и не потерял это качество. У нас такой уровень чемпионата, что Кокорин тут будет на первых ролях», — цитирует Алексея Сафонова RT.
Ранее спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде назвал переход российского нападающего Александра Кокорина в команду в январе 2021 года «своей ошибкой», однако признался, что в клубе готовы дать шанс 31-летнему футболисту.
В 11 матчах за команду Кокорин не отметился результативными действиями, но заработал две жёлтые карточки. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года. Форвард перешёл в состав «Фиорентины» из московского «Спартака».
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