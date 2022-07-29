«Живём в говне и играем в говно». Наталушко — о причинах провала российского футбола

Экс-нападающий камышинского «Текстильщика» и подмосковного «Сатурна» Сергей Наталушко вспомнил матчи «Текстильщика» с «Нантом» в Кубке УЕФА в 1994 году. Он порассуждал о причинах провала российского футбола на международной арене.
«В первый раз в такую атмосферу попали: тысяч 35-40 на трибунах, все орут-кричат. Такой гвалт стоял, что в пяти метрах ничего не слышно было. Конечно, на фоне «Нанта» наша игра была мало похожа на футбол. Мяч вообще не задерживался. Понятно, что все переволновались, но мы бились, в подкатах стелились. А «Нант» — играл, современно, красиво. У них тогда человек пять в сборную Франции входили. Бежали, убирали, в дриблинг шли. По техническому уровню игроков «Нант» на порядок превосходил нас. И жизнь у них немножко другая…
Когда у меня спрашивают, почему у нас такой футбол и год от года только хуже, я всегда говорю: «Живём в говне и играем в говно». Околофутбольные вещи не дают толком футболу развиваться. Всё у нас через заднее крыльцо, какие-то договоры, сходки. Будем жить более-менее достойно, нормально и вопросы решать по-человечески — и футбол поднимется. Это же отражение жизни», — сказал Наталушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 29 июля 2022
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