Гаджиев предположил, почему Оздоев решил продолжить карьеру в турецком клубе

Бывший тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев оценил переход полузащитника Магомеда Оздоева в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк».

«Думаю, Магомед наверняка нужен был клубам из России, но футбол мы уже давно рассматриваем не только как спорт, но и как бизнес. Есть рынок, есть цены на игроков и всё остальное. Турецкий чемпионат, если мы говорим с точки зрения спортивной составляющей, да, это не Германия и не Италия, но там всегда полные трибуны, что для футболиста является важным критерием.

Не знаю, как сейчас, но помню время, когда турецкий чемпионат получал в разы больше денег за показ матчей на телевидении и поэтому была выше оплата труда. Ну и как я сказал ранее, полные трибуны, эмоциональная составляющая тоже играет определённую роль при выборе клуба и чемпионата», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.