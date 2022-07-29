Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаджиев предположил, почему Оздоев решил продолжить карьеру в турецком клубе

Гаджиев предположил, почему Оздоев решил продолжить карьеру в турецком клубе
Комментарии

Бывший тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев оценил переход полузащитника Магомеда Оздоева в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк».

«Думаю, Магомед наверняка нужен был клубам из России, но футбол мы уже давно рассматриваем не только как спорт, но и как бизнес. Есть рынок, есть цены на игроков и всё остальное. Турецкий чемпионат, если мы говорим с точки зрения спортивной составляющей, да, это не Германия и не Италия, но там всегда полные трибуны, что для футболиста является важным критерием.

Не знаю, как сейчас, но помню время, когда турецкий чемпионат получал в разы больше денег за показ матчей на телевидении и поэтому была выше оплата труда. Ну и как я сказал ранее, полные трибуны, эмоциональная составляющая тоже играет определённую роль при выборе клуба и чемпионата», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Новость по теме
Кузнецов — о переходе Оздоева в турецкий клуб: европейский опыт никогда не бывает плохим
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022