«Локомотив» может зацепить одно очко». Наумов — о предстоящем матче с «Зенитом»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча пройдёт завтра, 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
«Зенит» — фаворит. В данной ситуации команда Семака не может быть не фаворитом: всё-таки чемпион России. Я ожидаю интересной игры. «Зенит» — «Локомотив» — это всегда интересно. В Петербурге частенько бывают ничьи: 1:1 частенько играют. Я надеюсь, «Локомотиву» хотя бы одно очко удастся зацепить. Не думаю, что они на большее сподобятся.
Мне кажется, будет результативная ничья. Я исхожу из того, что «Локомотив» всегда настраивается на «Зенит». Беда в том, что там тренерский штаб молодой немецкий, который не знает российский футбол: им очень трудно выстраивать игру. Тут очень важно, как будет построена игра, какую тактику выберет «Локомотив». Если ошибутся, значит, проиграют крупно. Если угадают, то могут очко зацепить, но вряд ли выиграть», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 29 июля 2022
-
12:30
-
12:20
-
12:17
-
12:16
-
12:03
-
11:45
-
11:44
-
11:38
-
11:37
-
11:25
-
11:21
-
11:10
-
10:59
-
10:58
-
10:52
-
10:47
-
10:30
-
10:21
-
09:55
-
09:50
-
09:46
-
09:43
-
09:29
-
09:10
-
08:57
-
08:55
-
08:40
-
08:34
-
08:30
-
08:24
-
08:18
-
08:14
-
08:00
-
08:00
-
07:48