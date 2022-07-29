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«Локомотив» может зацепить одно очко». Наумов — о предстоящем матче с «Зенитом»

«Локомотив» может зацепить одно очко». Наумов — о предстоящем матче с «Зенитом»
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча пройдёт завтра, 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

«Зенит» — фаворит. В данной ситуации команда Семака не может быть не фаворитом: всё-таки чемпион России. Я ожидаю интересной игры. «Зенит» — «Локомотив» — это всегда интересно. В Петербурге частенько бывают ничьи: 1:1 частенько играют. Я надеюсь, «Локомотиву» хотя бы одно очко удастся зацепить. Не думаю, что они на большее сподобятся.

Мне кажется, будет результативная ничья. Я исхожу из того, что «Локомотив» всегда настраивается на «Зенит». Беда в том, что там тренерский штаб молодой немецкий, который не знает российский футбол: им очень трудно выстраивать игру. Тут очень важно, как будет построена игра, какую тактику выберет «Локомотив». Если ошибутся, значит, проиграют крупно. Если угадают, то могут очко зацепить, но вряд ли выиграть», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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