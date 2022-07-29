Роналду отреагировал на информацию о своём уходе из «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал слухи о своём уходе из команды.
«Ни дня не проходит, чтобы вы не говорили обо мне. В противном случае средства массовой информации не будут зарабатывать деньги. Если вы не врёте, то не сможете получить внимание людей. Продолжайте в том же духе и однажды вы что-нибудь да напишете правильно», — написал Роналду в своей социальной сети.
Ранее стало известно, что Криштиану Роналду пропустит ближайшую товарищескую игру с «Атлетико» Мадрид (30 июля), но примет участие в матче с «Райо Вальекано» (31 июля), в котором будет больше дублирующий состав манкунианцев.
Напомним, интерес к португальцу приписывают «Атлетико».
Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?
Комментарии
- 29 июля 2022
-
12:30
-
12:20
-
12:17
-
12:16
-
12:03
-
11:45
-
11:44
-
11:38
-
11:37
-
11:25
-
11:21
-
11:10
-
10:59
-
10:58
-
10:52
-
10:47
-
10:30
-
10:21
-
09:55
-
09:50
-
09:46
-
09:43
-
09:29
-
09:10
-
08:57
-
08:55
-
08:40
-
08:34
-
08:30
-
08:24
-
08:18
-
08:14
-
08:00
-
08:00
-
07:48
Партнерский контент