Роналду отреагировал на информацию о своём уходе из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал слухи о своём уходе из команды.

«Ни дня не проходит, чтобы вы не говорили обо мне. В противном случае средства массовой информации не будут зарабатывать деньги. Если вы не врёте, то не сможете получить внимание людей. Продолжайте в том же духе и однажды вы что-нибудь да напишете правильно», — написал Роналду в своей социальной сети.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду пропустит ближайшую товарищескую игру с «Атлетико» Мадрид (30 июля), но примет участие в матче с «Райо Вальекано» (31 июля), в котором будет больше дублирующий состав манкунианцев.

Напомним, интерес к португальцу приписывают «Атлетико».

Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?