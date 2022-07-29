Легенда «Текстильщика» Наталушко: не могу долго смотреть РПЛ. Монотонная игра убивает

Экс-нападающий камышинского «Текстильщика» и подмосковного «Сатурна» Сергей Наталушко поделился впечатлениями о современном чемпионате России. Он отметил, что не может смотреть матчи долго, так как устаёт от монотонной игры. Кроме того, Наталушко заметил, что в последнее время становится всё больше околофутбольных вещей.



«Чемпионат России не могу долго смотреть — устаю. Я люблю футбол за нестандартные действия, эстетику паса, дриблинга, удара. А монотонная, одинаковая игра убивает. За физикой, напором часто теряется сама суть игры. Околофутбольных разборок у нас теперь больше самого футбола», — сказал Наталушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.



Напомним, Сергей Наталушко в 2000 году стал самым возрастным автором гола в истории чемпионата России (39 лет и 247 дней).