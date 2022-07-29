Анатолий Мещеряков рассказал, за счёт чего «Локомотив» может отобрать очки у «Зенита»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча пройдёт завтра, 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.



«Уверен, что у «Зенита» и «Локомотива» будет особый настрой на данный матч. Команде Семака надо уже начинать получать очки и показывать, что в первом матче была случайная осечка. Такая же история и у «Локомотива»: им надо доказать, что в предыдущих матчах они случайно недобрали нужные очки. За счёт чего железнодорожники могут отнять очки у «Зенита»? Только за счёт самоотдачи на каждом метре поля. Самоотдача должна быть 110% процентов», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.