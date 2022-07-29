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Рекордсмен РПЛ рассказал, как перестал общаться с дочерью из Украины из-за неудачной шутки

Рекордсмен РПЛ рассказал, как перестал общаться с дочерью из Украины из-за неудачной шутки
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Экс-нападающий камышинского «Текстильщика» и подмосковного «Сатурна» Сергей Наталушко рассказал, почему не общается с детьми.

«Дочь от первого брака на западной Украине живёт, в этом году 40 лет исполнится. Трое детей. Но я не общаюсь с ними. Дело не в том, что сейчас творится. Просто разошлись с первой женой по молодости не очень хорошо. Лет шесть назад попытался с дочкой пообщаться по «Скайпу». Неудачно пошутил: от фонаря зарядил что-то про войну — и понеслось. Я же не думал, что настолько всё серьёзно… На этом общение закончилось. Когда в Раменском играл, сошёлся с молодой женщиной. Родился сын, но с ним тоже связи нет. Не сложилось», — сказал Наталушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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