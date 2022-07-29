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Лапорта: постараемся сделать всё возможное, чтобы сохранить де Йонга в клубе

Лапорта: постараемся сделать всё возможное, чтобы сохранить де Йонга в клубе
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слухи об уходе полузащитника каталонцев Френки де Йонга из клуба.

«Френки — игрок «Барселоны». Мы очень хотим, чтобы он остался, и он также этого хочет. Вы знаете о нашей непростой ситуации, связанной с зарплатным бюджетом, но, как бы то ни было, мы постараемся сделать всё возможное, чтобы сохранить Френки в клубе, и, я надеюсь, он также», — цитирует Лапорту инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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