В «Монце» прокомментировали информацию об интересе к форварду «Ромы» Шомуродову

Спортивный директор «Монцы» Филиппо Антонелли Агомери прокомментировал информацию об интересе к форварду «Ромы» Эльдору Шомуродову.
«Шомуродов — сильный игрок, который нам нравится. Но это всё, что пока можно сказать», — сказал Агомери в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее AsRomaLive.it сообщил, что «Монца» заинтересована в приобретении нападающего «Ромы» Эльдора Шомуродова.
Напомним, Шомуродов ушёл из «Ростова» в октябре 2020 года, перейдя в итальянский «Дженоа» за € 9 млн. Уже следующим летом он перебрался в «Рому» за € 18 млн, подписав контракт до 30 июня 2026 года. Под руководством Жозе Моуринью в римском клубе узбекский форвард провёл 40 матчей во всех турнирах, отметившись пятью голами и шестью результативными передачами.
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