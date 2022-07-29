Кукурелья обратился к руководству «Брайтона». Игрок хочет перейти в «Манчестер Сити»
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Защитник «Брайтона» Марк Кукурелья определился с клубом, в котором он хочет продолжить карьеру. Испанец хочет перейти в команду Хосепа Гвардиолы. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, Марк Кукурелья связался с руководством «Брайтона» о трансфере. Защитник хочет перейти в «Манчестер Сити». Между клубами пока нет договорённости касаемо суммы трансфера. Переговоры продолжатся.
В минувшем сезоне Кукурелья в 39 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между футболистом и «Брайтоном» истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.
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