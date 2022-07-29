«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Атлетико» об обмене Гризманна на Роналду

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Атлетико» об обмене француза Антуана Гризманна на португальца Криштиану Роналду, сообщает издание AS.

Ранее появлялась информация, что Роналду сообщил руководству «красных дьяволов», что хочет разорвать свой контракт. Португалец намерен найти команду, которая в новом сезоне будет выступать в Лиге чемпионов. Правда, «Манчестер Юнайтед» не готов отпускать игрока.

Контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне португалец провёл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал три результативные передачи.

Летом 2021 года Гризманн был арендован «Атлетико» у «Барселоны» на два сезона. По истечении этого срока «матрасники» будут обязаны выкупить француза у «Барселоны» за € 40 млн, если в сумме за два сезона он проведёт за мадридцев не менее 50% матчей.