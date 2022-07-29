Хван Ин Бём, приостановивший контракт с «Рубином», перешёл в «Олимпиакос»
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Южнокорейский футболист Хван Ин Бём, приостановивший контракт с казанским «Рубином», стал игроком греческого «Олимпиакоса». Об этом сообщает пресс-служба балканской команды.
17 июля стало известно, что кореец вернулся на один сезон в «Сеул», за который хавбек выступал ранее.
Хван Ин Бём стал игроком «Рубина» летом 2020 года, перейдя из «Ванкувера» за € 2,5 млн. В прошедшем сезоне южнокорейский игрок в 17 матчах Российской Премьер-Лиги забил два гола и отдал три результативные передачи. Соглашение хавбека с российским клубом истекает в 2023 году.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации игроков для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине.
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