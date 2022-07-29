Хохлов: «Динамо» — фаворит. «Факел» после долгого перерыва попал в РПЛ — ещё не вкатились

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча бело-голубых и «Факела» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, что «Динамо» — фаворит. «Факел» — играющая команда: я это прекрасно знаю. Только в этом году после долгого перерыва попали в РПЛ. Поэтому перед матчем скажу, что фаворит — «Динамо». Хочется увидеть красивый футбол и голы.

Думаю, у «Факела» какое-то волнение на старте чемпионата. Нужно время, чтобы разыгрались, вкатились и перестроились на другие скорости», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что болельщики «Факела» приобрели все билеты на первый домашний матч команды в Российской Премьер-Лиге в очень короткие сроки.