Вчера стало известно, что бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав стал игроком бразильского клуба «Спорт Ресифи». В Сети появилось видео того, как болельщики команды отреагировали на переход соотечественника в их клуб.

Вагнера Лава приветствуют фанаты «Спорт Ресифи»

Предыдущим клубом Вагнера Лава был датский «Мидтьюлланн», соглашение с которым закончилось в конце июня. Форвард провёл немалую часть своей игровой карьеры в московском ЦСКА. Впервые он пришёл в клуб летом 2004 года, за его трансфер ЦСКА заплатил бразильскому «Палмейрасу» € 6,2 млн.

Вместе с красно-синими Вагнер Лав стал обладателем Кубка УЕФА. Всего Вагнер Лав провёл за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 мяча и отдал 53 голевые передачи.