Юрий Сёмин оценил решение Магомеда Оздоева продолжить карьеру в чемпионате Турции

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил переход полузащитника Магомеда Оздоева в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк». Он отметил, что перерыв после ухода из «Зенита» должен пойти футболисту на пользу. Кроме того, Сёмин похвалил Оздоева за решение продолжить карьеру в европейском чемпионате.
«Хорошо то, что очень быстро принял решение. Небольшой перерыв у Магомеда при переходе из «Зенита» — это самое важное. Он — профессионал, ему нужно играть. У профессиональных футболистов немного времени, чтобы использовать свой талант. Я хочу поприветствовать его и сказать, что он — молодец», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
За свою прошлую команду, санкт-петербургский «Зенит», 29-летний Оздоев в общей сложности сыграл 116 матчей, забил восемь голов и отдал 13 голевых передач.
- 29 июля 2022
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