Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи». Видео

Бывший полузащитник батумского «Динамо» и «Рубина» Хвича Кварацхелия, сейчас выступающий за «Наполи», спел на посвящении в итальянском клубе.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»

Напомним, Кварацхелия на протяжении трёх сезонов выступал за казанский «Рубин». В конце марта клуб объявил, что футболист приостановил контракт с клубом, воспользовавшись опцией ФИФА. После этого Хвича подписал контракт с батумским «Динамо» на два года, провёл там 11 матчей и забил восемь голов, а в июле перешёл в «Наполи».



Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти мог изучить русский язык во время работы в питерском «Зените» с 2009 по 2014 год. Для грузина матч с «Адана Демирспор» стал первой международной товарищеской игрой за «Наполи».