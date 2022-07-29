Агент Мендеса: посчитали, что РПЛ — большая и сильная лига в Европе. Он счастлив в России

Футбольный агент Пабло Леклер Флуха, представляющий интересы новичка ЦСКА Виктора Фелипе Мендеса, прокомментировал его переход в московский клуб. Он отметил, что клиент великолепно чувствует себя в России.



«Контракт заключён на три года без возможности его приостановки. Это обычное трудовое соглашение игрока и клуба.



До предложения ЦСКА Мендесом интересовалась бразильская «Форталеза», но футболист выбрал Москву. Он посчитал, что РПЛ — большая и сильная лига в Европе. В России он может стремительно расти и прогрессировать в своей карьере. Всегда мне говорил, что хочет играть с сильными футболистами, а в ЦСКА и РПЛ такие есть.



Мендес счастлив в России. По его мнению, Москва — замечательный город, а ЦСКА — лучший клуб», — цитирует агента Sport24.

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