Агент Мендеса: посчитали, что РПЛ — большая и сильная лига в Европе. Он счастлив в России

Футбольный агент Пабло Леклер Флуха, представляющий интересы новичка ЦСКА Виктора Фелипе Мендеса, прокомментировал его переход в московский клуб. Он отметил, что клиент великолепно чувствует себя в России.
«Контракт заключён на три года без возможности его приостановки. Это обычное трудовое соглашение игрока и клуба.
До предложения ЦСКА Мендесом интересовалась бразильская «Форталеза», но футболист выбрал Москву. Он посчитал, что РПЛ — большая и сильная лига в Европе. В России он может стремительно расти и прогрессировать в своей карьере. Всегда мне говорил, что хочет играть с сильными футболистами, а в ЦСКА и РПЛ такие есть.
Мендес счастлив в России. По его мнению, Москва — замечательный город, а ЦСКА — лучший клуб», — цитирует агента Sport24.
- 29 июля 2022
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