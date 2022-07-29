Андрей Мостовой: московские клубы — ​всегда сильный раздражитель для «Зенита»

Российский полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча пройдёт завтра, 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

«Ожидания от предстоящего матча с «Локомотивом» позитивные. Мы уверенно выиграли последний матч, исправились после небольшой осечки в Химках. Московские клубы — ​всегда сильный раздражитель для «Зенита», а с «Локомотивом» дома в последние годы мы играем хорошо», — приводит слова Андрея Мостового официальный сайт «Зенита».

Напомним, сегодня, 29 июля, стартует третий тур Российской Премьер-Лиги по футболу. «Урал» примет на домашнем стадионе «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.