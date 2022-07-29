Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Локомотив»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским клубом и «Локомотивом».

«Зенит» — фаворит на сегодняшний день в любом матче. Ожидание, что «Зенит» начнёт играть так, как и с «Крыльями». Отчасти это было показательное начало. Главному тренеру удалось мотивировать игроков. В чемпионате есть такие матчи, где игрокам достаточно сложно включаться, [например,] с «Химками». С «Крыльями» тоже были опасения.

Мы видим, что если «Зенит» включается сразу с первых минут и продолжает хотя бы до середины первого тайма играть активно, то мало команд могут сопротивляться. Может ли «Локо» увезти из Петербурга хотя бы одно очко? Всё может — это же футбол. Как сложится игра — неизвестно. Многое будет зависеть от того, как «Локомотив» будет играть.

Мы понимаем, что тактика, при которой «Зенит» лишают пространства в атаке, самая эффективная, особенно на выезде для соперников. На примере «Крыльев»: несмотря на то, что они любят играть в контратаку, у них было много ошибок в обороне — это сыграло свою роль. Поэтому здесь многое зависит от «Локомотива», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Встреча пройдёт завтра, 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.