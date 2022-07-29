«Урал» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 3-го тура чемпионата России

Сегодня, 29 июля, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге матчем местного «Урала» и «Краснодара» будет дан старт 3-му туру Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Стартовый свисток арбитра Владимира Москалёва прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Помазун, Герасимов, Быковский, Кузьмичёв, Эмерсон, Коновалов, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Бикфалви, Каштанов.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Бевеев, Шатов, Евсеев, Подберёзкин, Железнов, Гаджимурадов, Юшин.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Литвинов, Волков, Ионов, Якимов, Сперцян, Баньяц, Сулейманов, Манелов.

Запасные: Агкацев, Исаенко, Сухоручко, Жилкин, Ахметов, Кокоев, Кратков, Халназаров, Самко.

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Помогать ему будут Дмитрий Мосякин (Москва) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный судья — Антон Фролов (Москва). Арбитр VAR — Павел Шадыханов (Москва), его помощником назначена Екатерина Курочкина (Малаховка).