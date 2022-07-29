ФИФА опровергла новости о возможном переносе чемпионата мира по футболу среди женщин

В ФИФА опровергли информацию, что организация рассматривает возможность переноса женского чемпионата мира по футболу, который должен состояться в Австралии и Новой Зеландии в 2023 году. Сообщалось, что турнир могли перенести на австралийское лето, которое в северном полушарии является зимой.

«После успешного мероприятия «Один год до конца» чемпионат мира по футболу среди женщин в 2023 году должен начаться 20 июля 2023 года. Никаких изменений в датах соревнований не предвидится», — сказал представитель ФИФА в интервью L'Equipe.

Cообщалось, что мотивация возможного переноса была связана с более низким, чем ожидалось, доходом телевизионных прав от европейских вещателей. Цифры были ниже, чем от ЧМ-2019, который проходил во Франции. Связано это с часовыми поясами, которые вынудят европейских болельщиков смотреть матчи турнира в ранние часы, а также с тем, что август считается неблагоприятным периодом для вещательных компаний.