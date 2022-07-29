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Агент опроверг информацию, что Мендес выкупил себя у «Эспаньолы» для перехода в ЦСКА

Агент опроверг информацию, что Мендес выкупил себя у «Эспаньолы» для перехода в ЦСКА
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Пабло Леклер Флуха, агент новичка московского ЦСКА Виктора Мендеса, прокомментировал информацию о том, что игрок сам выкупил себя у его бывшей команды, чилийского «Унион Эспаньола».

«Виктор не выкупал сам себя у «Эспаньола» — это был полноценный трансфер между клубами», — сказал Флуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее российский журналист Иван Карпов сообщал, что Мендес будет сам выкупать себя у «Эспаньола», так как клуб не хочет продавать его в Россию. Затем, по его данным, ЦСКА бы компенсировал затраты игрока.

По данным портала Transfermarkt, стоимость трансфера составила € 2,5 млн.

В нынешнем сезоне Мендес принял участие в 15 встречах за «Унион Эспаньолу» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

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