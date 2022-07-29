Эмерик Лапорт пропустит начало сезона из-за травмы

28-летний защитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Эмерик Лапорт пропустит начало сезона из-за продолжающегося восстановления после травмы.



«Лапорт травмирован. Летом у него была проведена операция на колене, последние две или три игры сезона он играл с серьёзным повреждением, прикладывая невероятные усилия.

Сейчас всё хорошо, но с коленом нужно быть осторожным. Думаю, Лапорт пропустит весь август, а сентябрь уже начнёт с нами», — приводит слова главного тренера “Манчестер Сити” Пепа Гвардиолы GOAL.



Уже в эту субботу, 30 июля, “горожане” сыграют в матче за Суперкубок Англии с “Ливерпулем”. Встреча состоится в 19:00 мск на стадионе “Уэмбли”.

Первый тур АПЛ сезона-2022/2023 начнётся 5 августа матчем лондонских «Кристал Пэлас» и «Арсенала».