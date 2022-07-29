Роналду не включён в заявку «Манчестер Юнайтед» на товарищеский матч с «Атлетико» Мадрид

37-летний португалец Криштиану Роналду не был включён в заявку «Манчестер Юнайтед» на товарищеский матч с мадридским «Атлетико» и не полетит вместе с командой на игру в Осло. Список задействованных футболистов размещён на сайте клуба.
Встреча с «матрасниками» состоится в субботу. Новички «красных дьяволов» Лисандро Мартинес, Кристиан Эриксен и Тирелл Маласиа в заявку попали.
Среди тех, кто не полетит в Осло, также есть полузащитники Скотт Мактоминей и Джеймс Гарнер — они набирают физическую форму перед стартом сезона.
Ранее сообщалось, что вероятность включения Роналду в заявку очень мала, так как его физическая форма значительно хуже, чем у одноклубников.
Следующий товарищески матч манкунианцев состоится в воскресенье, 31 июля. «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Райо Вальекано» на домашнем «Олд Траффорд».
- 29 июля 2022
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