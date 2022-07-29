«Наполи» согласовал личный контракт с нападающим Джакомо Распадори

Итальянский «Наполи» согласовал личные условия с нападающим Джакомо Распадори и пытается договориться о трансферной стоимости игрока с «Сассуоло». Контракт будет действовать до лета 2027 года, размер заработной платы не разглашается, сообщает Football Italia со ссылкой на официальную радиостанцию неаполитанцев Kiss Kiss.



Ранее спортивный директор «Сассуоло» Джованни Карневали подтвердил, что переговоры с «Наполи» уже ведутся. Действующий контракт итальянского игрока истекает в 2024 году.



В прошлом сезоне Распадори провёл 36 матчей в Серии А, забив 10 мячей и отдав 6 голевых передач. Нападающий является воспитанником «Сассуоло», пройдя через молодежную академию клуба. Считается, что руководство запросит за игрока около € 25 млн.