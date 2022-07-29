Сенников считает, что в матче с «Зенитом» можно будет узнать слабые стороны «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча команды с «Зенитом» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Для «Локомотива» матч с «Зенитом» будет серьёзной проверкой. Первые два тура железнодорожники проводили дома — они прошли неоднозначно. Да, были хорошие моменты, но в целом оценивать «Локомотив» очень сложно. Именно в матче с «Зенитом» можно будет узнать, какие слабые и сильные стороны есть у железнодорожников, в каком направлении движется клуб. Конечно, за счёт мастерства «Зенит» может легко выиграть, потому что исполнительское мастерство игроков команды Семака выше. Хотя у «Локомотива» есть такие игроки, как Изидор или Керк, которые могут решить момент в одиночку», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 29 июля 2022
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