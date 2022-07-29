Лев Лещенко назвал встречу «Факел» — «Динамо» самым интересным матчем 3-го тура РПЛ

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко считает, что матч между «Факелом» и «Динамо» в Воронеже станет самым интересным в 3-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Динамо» неплохо смотрелось в матче против «Торпедо». Надеюсь, что в Воронеже смогут укрепить защиту. Может быть, даже новичок Фернандес сможет выйти на поле.



С «Факелом» предстоит тяжёлый матч: прежде всего в психологическом плане. «Факел» давно не играл в РПЛ, поэтому в Воронеже будет полный стадион. Ожидаю интересной борьбы. Встреча между «Факелом» и «Динамо» — это самый интересный матч 3-го тура. Желаю командам хорошей игры, а «Динамо» — победы!», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Встреча «Факел» — «Динамо» состоится завтра, 30 июля.