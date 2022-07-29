Лев Лещенко назвал встречу «Факел» — «Динамо» самым интересным матчем 3-го тура РПЛ

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко считает, что матч между «Факелом» и «Динамо» в Воронеже станет самым интересным в 3-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Динамо» неплохо смотрелось в матче против «Торпедо». Надеюсь, что в Воронеже смогут укрепить защиту. Может быть, даже новичок Фернандес сможет выйти на поле.
С «Факелом» предстоит тяжёлый матч: прежде всего в психологическом плане. «Факел» давно не играл в РПЛ, поэтому в Воронеже будет полный стадион. Ожидаю интересной борьбы. Встреча между «Факелом» и «Динамо» — это самый интересный матч 3-го тура. Желаю командам хорошей игры, а «Динамо» — победы!», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Встреча «Факел» — «Динамо» состоится завтра, 30 июля.
- 29 июля 2022
-
21:58
-
21:55
-
21:51
-
21:46
-
21:33
-
21:32
-
21:23
-
21:16
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:50
-
20:44
-
20:29
-
20:25
-
20:22
-
20:14
-
19:57
-
19:56
-
19:35
-
19:32
-
19:18
-
19:14
-
19:10
-
18:58
-
18:56
-
18:46
-
18:42
-
18:30
-
18:30
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:04
-
18:00