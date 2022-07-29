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Тошич ответил на вопрос, можно ли сравнить сербского новичка ЦСКА Зделара с Вернблумом

Тошич ответил на вопрос, можно ли сравнить сербского новичка ЦСКА Зделара с Вернблумом
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Бывший полузащитник московского ЦСКА, серб Зоран Тошич ответил на вопрос, можно ли сравнить новичка армейцев, его соотечественника Сашу Зделара с экс-игроком красно-синих, шведом Понтусом Вернблумом.

«Если мы говорим о типаже игроков, то Зделара нельзя сравнивать с Вернблумом. Понтус был игроком оборонительного плана, Саша же больше участвует в построении атаки. Но те эмоции, которые Понтус привносил в команду, очень схожи с теми, которые показывал Саша в «Партизане», — сказал Тошич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Ирха.

Напомним, Зоран Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. Понтус Вернблум играл за армейцев с 2012 по 2018 год.

Интервью с Тошичем выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.

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