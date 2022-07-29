Непомнящий: «Локо» несдобровать, если с «Зенитом» будут много играть на чужой половине

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями перед матчем третьего тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».
«Зенит» — безусловный фаворит противостояния. Не знаю, удастся ли железнодорожникам лишить оппонента мяча. В РПЛ петербуржцы на данный момент играют в хороший контроль, особенно в первых таймах, когда все ещё свежие. Если у «Локо» выйдет притормозить подопечных Сергея Семака и своевременно возвращаться на свою половину, вынуждая их действовать в позиционных атаках, шанс появится. Если же москвичи постараются играть на чужой половине, и появятся разрывы, им несдобровать», — рассказал Непомнящий в интервью RT.
Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 30 июля, и начнётся в 17:00 мск.
- 29 июля 2022
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