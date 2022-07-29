Кей-поп группа BTS выпустит песню для чемпионата мира по футболу — 2022

Южнокорейский автомобильный магнат Hyundai, один из спонсоров грядущего мундиаля в Катаре, готовит ряд мероприятий для промо-кампании под названием «Goal of the Century». В рамках тура популярная поп-группа BTS выпустит песню, посвященную чемпионату мира по футболу, сообщает сайт GStarLive.com.



Ранее Hyundai Motor уже привлекла к своему проекту «Team Century» Пак Чжи Суна и Стивена Джеррарда, а также представителей других различных профессий. В будущем будет объявлено об 11 командах людей, специалистах разных областях, в числе которых уже находится группа BTS. Южнокорейцы не только будут участвовать в рекламной кампании, но и поучаствуют в создании песен для мундиаля.



Чемпионат мира по футболу — 2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Финал турнира состоится на «Национальном стадионе» в Лусаиле.

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