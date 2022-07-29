Шалимов: у «Краснодара» не было моментов с игры, «Урал» проиграл незаслуженно

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал поражение команды от «Краснодара» (1:3) в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Негативные впечатления. Проиграли игру, которую мы контролировали. Проиграли за счёт индивидуальных ошибок. Было три стандарта: угловой, два пенальти. Предупреждали с этими локтями, но получили пенальти. Считаю, что «Урал» проиграл незаслуженно. Я не могу вспомнить моменты «Краснодара» с игры, у нас они были. Однако видите, как матч складывается», — рассказал Шалимов в видео, опубликованном в телеграм-канале «Урала».

«Урал» в трёх матчах чемпионата России не набрал ни одного очка и продолжает оставаться на последней строчке турнирной таблицы. В следующем туре команда Шалимова сыграет дома со «Спартаком».