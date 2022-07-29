Зоран Тошич вспомнил, как новичок ЦСКА Саша Зделар просил устроить его в армейский клуб

Бывший футболист московского ЦСКА, серб Зоран Тошич рассказал о времени, когда в белградском «Партизане» он играл вместе с новичком армейцев, соотечественником Сашей Зделаром.
«Когда мы играли вместе с Сашей, он говорил мне: «Давай, позвони в ЦСКА и скажи, чтобы они меня купили». В конце концов Саша оказался в Москве. Разговоры о его переходе были ещё зимой, но, видимо, [тогда] что-то не получилось. Мне кажется, что Саша вовремя перешёл в ЦСКА. Он уже перерос «Партизан» и тот уровень, на котором находился последние четыре года.
С первого дня, как Саша пришёл в «Партизан», мы стали хорошими друзьями. Я уже два с половиной года не играю в «Партизане», но мы постоянно поддерживаем связь. Кроме того, что он крутой и преданный футболист, Саша ещё хороший друг и человек», — сказал Тошич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Ирха.
- 29 июля 2022
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