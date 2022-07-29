Александра Попп пришла на интервью с накладными усами в ответ на сравнения с мужчинами

Нападающая сборной Германии Александра Попп пришла на пресс-конференцию в преддверии финала чемпионата Европы с накладными усами. Так футболистка ответила на сравнения с мужчинами. В последние дни некоторые немецкие издания писали, что с такой игрой Александра могла бы выступать за мужчин и даже поехать на чемпионат мира — 2022 в Катар, а в соцсетях болельщики часто отмечают мощь футболистки.

Фото: SNTV

«Привет, я Александр», — сказала Попп журналистам и засмеялась.

31-летняя Попп — рекордсменка чемпионатов Европы по футболу. В нынешнем турнире она забила в пяти матчах подряд, что ранее не удавалось ни одной футболистке. За сборную Германии Александра выступает с 2010 года. На уровне молодёжных сборных Попп становилась чемпионкой мира и Европы. На клубном уровне нападающая представляет «Вольфсбург», с которым дважды побеждала в Лиге чемпионов и выиграла 11 трофеев в рамках Германии.

Финальный матч чемпионата Европы между Англией и Германией состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 31 июля.