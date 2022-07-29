Малком рассказал о причинах продления контракта с «Зенитом»

Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком прокомментировал своё решение продлить контракт с командой.

«Продлил соглашение, потому что в России меня с первого дня все приняли с распростертыми объятиями. Это проявлялось со всех сторон. Если мы говорим о «Зените», то мне помогали буквально все и во всём: от тренерского и административного штабов до поваров и всего персонала базы. Чувствую себя здесь как дома. Поэтому и принял решение продлить контракт на пять лет.



С первого же дня все учитывали, что мне нужно для адаптации. Потом тоже очень поддерживали и деликатно восстанавливали после травмы, за что отдельное спасибо врачам. Но хочу сказать, что уважение — это процесс взаимный. Со своей стороны я делаю всё, чтобы выражать его через помощь команде в достижении наших целей», — сказал Малком в интервью «Матч ТВ».

Малком подписал с «Зенитом» соглашение до конца сезона-2026/2027.

Напомним, 25-летний форвард перешёл в стан сине-бело-голубых летом 2019 года из «Барселоны» за € 40 млн. Ранее игрок выступал за французский «Бордо» и бразильский «Коринтианс».