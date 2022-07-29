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Андрей Ещенко рассказал, почему согласился перейти в ногинское «Знамя»

Андрей Ещенко рассказал, почему согласился перейти в ногинское «Знамя»
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Российский защитник Андрей Ещенко, завершивший игровую карьеру в январе 2022 года, объяснил, почему принял предложение ногинского «Знамени».

«Янбаев предложил играть за команду, я согласился. Соглашение подписали до конца года, а там посмотрим, как пойдёт. Я возобновил профессиональную карьеру? Можно и так считать, если хотите. Буду поддерживать форму, помогать команде.

Академия «Спартака»? Это моё основное место работы, в этом плане всё в порядке. С футболом пересечений не будет», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

В настоящее время 38-летний Ещенко также занимает должность заместителя технического директора академии московского «Спартака». За красно-белых в качестве игрока Ещенко выступал с 2016 года.

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