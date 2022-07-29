Зоран Тошич: Марио Фернандес хочет провести время с семьей. Уверен, что вернётся в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о приостановке защитником Марио Фернандесом контракта с командой.
«Марио уже десять лет играет за ЦСКА и его можно понять, он скучает по своей родине, хочет провести время с семьёй. Уверен, что в конце сезона он вернётся в ЦСКА. Да, на его замену был подписан Милан Гайич, но ему будет очень тяжело заменить Марио, потому что я столько партнёров поменял за всю свою карьеру, но такого качественного и преданного футболиста, как Фернандес, не встречал», — сказал Тошич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Ирха.
31-летний Фернандес приостановил контракт с ЦСКА по окончании сезона-2021/2022. Отметим, что россиянин бразильского происхождения не пользовался правилом ФИФА, а лишь взял паузу в карьере на время пополнения в семье.
Полное интервью с Зораном Тошичем читайте здесь:
- 29 июля 2022
-
23:25
-
23:25
-
23:15
-
23:10
-
23:06
-
23:04
-
22:57
-
22:47
-
22:45
-
22:38
-
22:31
-
22:25
-
22:11
-
22:09
-
21:58
-
21:55
-
21:51
-
21:46
-
21:33
-
21:32
-
21:23
-
21:16
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:50
-
20:44
-
20:29
-
20:25
-
20:22
-
20:14
-
19:57
-
19:56
-
19:35
-
19:32