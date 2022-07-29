Зоран Тошич: Марио Фернандес хочет провести время с семьей. Уверен, что вернётся в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о приостановке защитником Марио Фернандесом контракта с командой.

«Марио уже десять лет играет за ЦСКА и его можно понять, он скучает по своей родине, хочет провести время с семьёй. Уверен, что в конце сезона он вернётся в ЦСКА. Да, на его замену был подписан Милан Гайич, но ему будет очень тяжело заменить Марио, потому что я столько партнёров поменял за всю свою карьеру, но такого качественного и преданного футболиста, как Фернандес, не встречал», — сказал Тошич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Ирха.

31-летний Фернандес приостановил контракт с ЦСКА по окончании сезона-2021/2022. Отметим, что россиянин бразильского происхождения не пользовался правилом ФИФА, а лишь взял паузу в карьере на время пополнения в семье.

Полное интервью с Зораном Тошичем читайте здесь: