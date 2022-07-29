Зоран Тошич высказался об уходе Алана Дзагоева из ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал уход из команды 32-летнего полузащитника Алана Дзагоева.

«У каждого футболиста рано или поздно приходит момент, когда надо расставаться с любимым клубом. Конечно, грустно. Но к этому надо относиться нормально, потому что Алан отдал клубу ЦСКА свои лучшие годы — был лидером команды, выиграл много трофеев. Моё время в ЦСКА так же подходило к концу, как и у Вернблума, братьев Березуцких, Игнашевича. Теперь пришло время Алана закончить свою эпоху в ЦСКА. Таких личностей, как Дзагоев, очень мало», — сказал Тошич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Ирха.

Напомним, Дзагоев до сих пор находится в статусе свободного агента.

Полное интервью с Зораном Тошичем читайте здесь: