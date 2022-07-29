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Зоран Тошич верит, что ЦСКА станет чемпионом РПЛ в этом сезоне

Зоран Тошич верит, что ЦСКА станет чемпионом РПЛ в этом сезоне
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич считает, что московской команде по силам стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

«ЦСКА — мой любимый клуб и команда, которая всегда находится в моём сердце. Теперь в команде новый тренер. Я всегда их поддерживаю, всегда болею и, конечно, верю, что они станут чемпионами в этом сезоне», — сказал Тошич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Ирха.

После двух стартовых туров команда Владимира Федотова стала единственной в лиге, показавшая 100% в наборе очков. Сначала ЦСКА обыграл «Урал» (2:0), а затем разгромил «Сочи» (3:0). 35-летний Тошич играл за армейцев с 2010 по 2017 год и становился вместе с московской командой чемпионом России три раза.

Полное интервью с Зораном Тошичем читайте здесь:

«Позвони в ЦСКА, чтобы купили меня». Тошич рассказал всё о новичке клуба «Позвони в ЦСКА, чтобы купили меня». Тошич рассказал всё о новичке клуба
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