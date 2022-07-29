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«Король сыграет». Роналду подтвердил своё участие в матче «МЮ» — «Райо Вальекано»

«Король сыграет». Роналду подтвердил своё участие в матче «МЮ» — «Райо Вальекано»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду подтвердил, что примет участие в товарищеском матче с «Райо Вальекано». Встреча пройдёт 31 июля на «Олд Траффорд».

«В воскресенье король сыграет», — написал 37-летний португалец в одной из соцсетей.

Напомним, Роналду пропустил всю предсезонную подготовку «Манчестер Юнайтед». Завтра, 30 июля, он не сыграет с мадридским «Атлетико» в контрольном матче в Осло (Норвегия). Сообщалось, что это связано с плохой физической формой Криштиану.

В сезоне-2021/2022 Криштиану Роналду забил 24 гола и отдал три результативные передачи в 37 матчах за «Манчестер Юнайтед». Соглашение между португальским нападающим и английским клубом истекает в конце сезона-2022/2023.

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