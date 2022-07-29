Малком: познакомились с Клаудиньо, когда нам было лет по десять

Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком рассказал о знакомстве со своим соотечественником и одноклубником Клаудиньо.

«Мы познакомились с Клаудиньо, когда нам было лет по десять. Причём долгое время получалось так, что мы играли друг против друга. Правда, был период, когда вместе выступали за «Коринтианс». А теперь есть возможность вместе быть в «Зените». Это, конечно, очень классно, когда такой товарищ рядом с тобой на поле и вне его. Плюс, возможность дальше узнавать и использовать сильные стороны друг друга. Думаю, Клаудиньо может сказать то же самое», — заявил Малком в интервью «Матч ТВ».

За «Зенит» Малком в общей сложности провёл 78 матчей, забив 17 мячей и отдав 16 голевых передач.

Клаудиньо, выступающий в команде с лета 2021 года, в 34 играх забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.